Was es mit den riesigen Ostereiern in Mainz auf sich hat

Drei große, bunte Eier zieren Mainzer Plätze und werden gerne als Fotomotiv genutzt. Sie sind ein Geschenk der kroatischen Partnerstadt Zagreb.

Schon zum zweiten Mal verschönern die bunt bemalten Ostereier die Mainzer Innenstadt. Im vergangenen Jahr hat die Stadt Mainz die etwa zwei Meter großen und etwa 120 Kilo schweren Eier vom Tourismusverband der kroatischen Stadt Zagreb als Geschenk bekommen.

Suchen muss man die Eier nicht lange - wegen ihrer Größe fallen sie schnell auf. Alle Ostereier stehen an prominenten Plätzen: Auf dem Liebfrauenplatz am Dom, am Fastnachtsbrunnen und auf der Wiese vor dem Mainzer Schloss in der Nähe des Rheins.

Am Fastnachtsbrunnen wird ein Ei von den Buchstaben M, A, N, und Z eingerahmt. Das I fehlt, dafür steht dort ein Osterei. Die Buchstaben sind Teil einer Marketingkampagne. SWR J. Gehrlein

Zagreb ist die Partnerstadt von Mainz

Aufgestellt wurden die Kunstwerke mit Hilfe des Vereins "Kroatische Kulturgemeinschaft Mainz". Seit 1967 ist Zagreb die Partnerstadt von Mainz. In Kroatien, wo die Ostereier "Uskrsna Pisanica" heißen, gibt es einen Jahrhunderte alten Brauch, Eier mit verschiedenen Symbolen und in unterschiedlichen Techniken zu bemalen und zu verschenken.

Heute Morgen haben wir einen Foto-Tipp für Euch! Bis zum 3. April stehen die roten MAINZ Buchstaben auf dem...Posted by Landeshauptstadt Mainz on Tuesday, March 28, 2023

Aufwendiger Transport nach Mainz

Die Eier sollen nach Angaben der Stadt bis zum 3. April ausgestellt werden. Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) freut sich über diesen besonderen Ostergruß aus Kroatien: "Diese wunderbare optische Aufwertung hat ja fast schon Tradition. Ich danke allen Beteiligten der 'Kroatischen Kulturgemeinschaft Mainz e.V.' von Herzen, da der Transport an den Rhein durchaus aufwändig war."