So wird in Mainz und Umgebung Ostern gefeiert

Wegen der Pandemie fand Ostern in den vergangenen beiden Jahren für Gläubige fast nur online statt. In diesem Jahr werden die Kar- und Ostertage in Mainz und Rheinhessen wieder in den Kirchen gefeiert.

Mit der Karwoche, der sogenannten "Woche der Trauer", endet in der katholischen Kirche die österliche Bußzeit. Das Osterfest, die Auferstehung Christi, gilt als Höhepunkt des Kirchenjahres.

Während in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie in den großen Kirchen nur wenige Menschen zugelassen wurden, gibt es in diesem Jahr vielerorts wieder ein Stück Normalität: Die Kar- und Ostertage werden in Präsenz gefeiert - ohne vorherige Anmeldung. Hier eine Übersicht:

Im Dom in Mainz feiern die Christen am Karsamstag um 21:30 Uhr die Osternacht. Hauptzelebrant ist Weihbischof Udo Markus Bentz, der Generalvikar des Bistums Mainz. Der Mädchenchor am Dom und St. Quintin begleitet die Osternacht musikalisch.

Am Ostersonntag feiert der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf um 10 Uhr ein Pontifikalamt. Zum Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten wird musikalisch alles dabei sein, was Rang und Namen hat: der Mainzer Domchor, die Dombläser, das Domorchester, Solisten und Domorganist Daniel Beckmann. Der Gottesdienst wird auf der Webseite des Bistum Mainz auch online übertragen. Um 15 Uhr folgt im Mainzer Dom eine Pontifikalvesper.

Am Ostermontag feiert Domdekan Geistlicher Rat Henning Priesel um 10 Uhr das Stiftsamt. Im Mainzer Dom gilt Maskenpflicht in allen Gottesdiensten.

Am Karsamstag beginnen im Wormser Dom die Feierlichkeiten um 21 Uhr mit der Osternacht und sieben Lesungen aus dem Alten Testament. Um 10 Uhr feiern die Wormser Katholiken am Sonntag sowie am Ostermontag das Hochamt im Dom. Es gilt die 3G-Regel.

Schon um 6 Uhr morgens lädt die evangelische Christuskirche in Mainz zur Auferstehungsfeier ein. Anschließend soll gemeinsam gefrühstückt werden. Da die Gemeinde beim Osterfrühstück mit weniger Abstand und ohne Maske zusammensitzt, bittet Pfarrer Matthias Hessenauer die Teilnehmenden, einen Impf- beziehungsweise Genesenennachweis oder einen Test mitzubringen.

Gottesdienste gibt es in der Christuskirche außerdem jeweils um 10 Uhr am Ostersonntag und am Ostermontag.

Der ZDF-Fernsehgottesdienst am Ostersonntag kommt in diesem Jahr aus der Evangelischen Saalkirche in Ingelheim am Rhein. Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung hält in der Liveübertragung am 17. April ab 9.30 Uhr die Predigt. Die Feier steht unter dem Motto "Mut zum Weitersagen".

Im Bad Kreuznacher Stadtteil Planig soll es am Samstag ein Osteerfeuer geben. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Boris Roessler

In der Pfarrkirche St. Gordianus im Bad Kreuznacher Stadtteil Planig beginnt die Osternacht am Samstag um 21 Uhr mit dem Jugendchor der Gordi-Singer. Anschließend lädt die katholische Gemeinde zum Umtrunk am Osterfeuer ein.

Auch die evangelische Kirchengemeinde Mainz-Hechtsheim lädt zum Osterfeuer ein. Dazu muss man aber zeitig aufstehen: Der Frühgottesdienst mit Feuer beginnt um 6 Uhr am Ostersonntag, anschließend kann man auch hier gemeinsam frühstücken.

Ein Weg mit sieben Stationen rund um die biblische Passions- und Ostergeschichte wartet im Ingelheimer Kaiserpfalzgebiet. Die evangelische Saalkirchengemeinde bietet die Osterrallye täglich von Gründonnerstag bis Ostermontag zwischen 10 und 18 Uhr an.

Die erste Station ist an der Saalkirche, dort liegen Laufzettel für die Mitmach-Aktion aus. Für alle, die am Ende der Rallye das richtige Lösungswort haben, gibt es eine kleine Belohnung. Ob das wohl ein Osterei ist?