Im Johannes Centrum in Osthofen ist eine Bewohnerin mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben des Seniorenzentrums hat sich die Frau vermutlich bei einem Aufenthalt in der Rheinhessen Fachklinik in Alzey infiziert. Dort waren in der vergangenen Woche erste Fälle aufgetreten. Die Bewohnerin sei seit dem Verdachtsfall in der Einrichtung isoliert. Auch in Worms, Saulheim und Flörsheim-Dalsheim gibt es bereits Corona-Fälle in Altenheimen.