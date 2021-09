Polizei sucht orientierungslosen Mann

Seit gestern Nachmittag wird in Wiesbaden ein 72-jährige Mann vermisst. Laut Polizei wurde Rainer K. zuletzt gegen 14 Uhr im Seniorenzentrum in der Danziger Straße gesehen. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, da er eine eingeschränkte Orientierung hat. Trotzdem sei er sehr mobil. Eventuell befinde er sich in Frankfurt, da er dort bis zum Frühjahr gelebt hatte. Rainer K. ist etwa 1,70-75 Meter groß, schlank, mit Brille und Vollbart. Zuletzt trug er laut Polizei ein graues Sakko und eine helle Hose. Er trägt mehrere Ringe an beiden Händen. Hinweise an die Polizei in Wiesbaden.