Orchesterräume für Staatstheater in neuem Lu-Gebäude

Im neuen Lu-Quartier auf der Mainzer Ludwigsstraße entsteht ein Orchester- und Probenraum für das Staatstheater. Im Neubau an der Fuststraße mietet das Theater nach Angaben der Stadt Mainz Räume an, in dem Ensembles proben, aber auch ganze Kammermusikstücke gespielt werden können.

Durch die Räume würde sich die angespannte Probensituation im Haus fundamental verbessern, heißt es. Der bestehende Orchesterprobensaal unterhalb des Tritonplatzes könne die akustischen und räumlichen Anforderungen des Philharmonischen Staatsorchesters nicht mehr erfüllen. Die neuen Räume würden nach den Bedürfnissen des Staatstheaters und des Orchesters gebaut.