Der Arbeitskreis Schwimmbad in der Verbandsgemeinde Rhein-Selz trifft sich am Mittwochabend zu einer Dringlichkeitssitzung. Weil das Oppenheimer Hallenbad marode und nach Expertenmeinung nicht mehr nutzbar ist, gibt es derzeit in der Region keinen Schwimmunterricht. Bis ein möglicher Neubau fertig ist, könnten vier Jahre vergehen, sagte die zuständige Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Gabriele Wagner. Das hieße, dass eine komplette Grundschulgeneration keinen Schwimmunterricht hätte. Das sei nicht gut. Die Idee sei deshalb, das Schwimmbecken im Freibad Gimbsheim mit einer Traglufthalle zu überdachen. Das könnte aber unter anderem aus Kostengründen scheitern.