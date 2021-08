In Oppenheim öffnet heute wieder die Tourist-Information. Sie gehört jetzt zu 100 Prozent der Stadt. Das bedeutet, alle Einnahmen beispielsweise aus Stadtführungen fließen in die Oppenheimer Stadtkasse und auch alle Ausgaben werden von ihr bezahlt. Zu Zeiten des damaligen Bürgermeisters Held gab es die Oppenheimer Tourismus GmbH. In dieser Gesellschaft besaß die Stadt Oppenheim lediglich 49 Prozent. In den Folgejahren geriet die Tourismus GmbH in finanzielle Schieflage. Im vergangenen Jahr musste sie auch wegen der Corona-Pandemie in die Insolvenz gehen. Nach Angaben der Stadt kommen jährlich mehr als 100.000 Tagestouristen nach Oppenheim.