In Oppenheim kann man sich ab sofort mit PCR-Tests auf das Coronavirus testen lassen. Auch in der Stadt Mainz soll bald so eine Teststation entstehen.

Betrieben wird sie vom Ingelheimer Labordienstleister Bioscientia. Nach Angaben der Kreisverwaltung Mainz-Bingen bietet Bioscientia in Oppenheim die PCR-Abstriche im leer stehenden Gebäude des ehemaligen Netto-Marktes an. Testen lassen kann man sich nach telefonischer Anmeldung montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr.

Neue PCR-Teststation ab Oktober auch in Mainz

Auch in Mainz will Bioscientia spätestens zum 1. Oktober eine PCR-Teststation auf dem Gelände des Impfzentrums im Stadtteil Gonsenheim errichten. Dort soll montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr getestet werden. Am Firmensitz in Ingelheim führt Bioscientia bereits seit Pandemiebeginn PCR-Tests durch. Mit den zwei zusätzlichen Standorten hätten alle Bürgerinnen und Bürger im Kreis Mainz-Bingen und in Mainz die Möglichkeit, sich relativ wohnortnah testen zu lassen, so Landrätin Dorothea Schäfer (CDU).

PCR-Test ohne Überweisung kostenpflichtig

Wer nach einem Corona-Schnelltest eine Überweisung vom Arzt hat, der muss für einen PCR-Test nichts bezahlen. Ohne Verdacht auf eine Corona-Infektion muss man die Kosten für den PCR-Test allerdings selbst übernehmen. Bei Bioscientia liegen sie aktuell nach Angaben eines Unternehmenssprechers bei knapp 70 Euro.

Pro Tag und Standort 300 PCR-Tests geplant

Pro Standort seien zunächst 300 Testungen am Tag geplant, teilt Bioscientia-Geschäftsführer Oliver Harzer mit. Bei Bedarf könnten es aber auch noch mehr werden. Am Firmensitz in Ingelheim würden täglich bis zu 450 Menschen abgestrichen, und das an sieben Tagen in der Woche. Insgesamt habe Bioscientia seit Beginn der Corona-Pandemie bei 90.000 Menschen selbst Abstriche vorgenommen.