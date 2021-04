Eine 21-jährige Frau, die am Karfreitag mit einem Messer schwer verletzt worden war, ist außer Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilt, sitzt die mutmaßliche Täterin, eine 25-jährige Frau, wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Sie ist der Polizei schon wegen früherer Taten bekannt. Die 25-Jährige sei am frühen Karfreitagmorgen wegen Nichtigkeiten mit dem Opfer in Streit geraten. Dabei habe die 25-Jährige die jüngere Frau niedergestochen.