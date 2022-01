63-Jährige schlägt Kleinkind blutig

Die Polizei hat die Frau ermittelt, die in Oppenheim ein Kleinkind verletzt haben soll. Es handelt sich nach Angaben eines Sprechers um eine 63-jährige Frau aus Dienheim. Sie soll vergangenen Freitag in einem Supermarkt das 17 Monate alte Mädchen im Kinderwagen mit einem Schlüssel grundlos an der Hand verletzt haben. Die Frau werde jetzt zu den Vorwürfen befragt, so der Polizeisprecher weiter. Gegen sie laufe ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Motiv für die Tat ist noch unklar.