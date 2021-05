In Mainz hat am Samstagnachmittag das Open Ohr Festival begonnen. Vergangenes Jahr war die Veranstaltung, die traditionell auf der Zitadelle stattfindet, wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. In diesem Jahr findet das Open Ohr virtuell im Netz statt. Im Mittelpunkt des Festivals steht das Thema Familie. In Gesprächsrunden soll über Rollenbilder und Kinderrechte diskutiert werden. Die Projektgruppe, die das Open Ohr organisiert, hofft nach eigenen Angaben auf etwa 1.000 verkaufte Tickets. Das Musik- und Kulturfestival fand erstmals 1975 statt. Es richtet sich vor allem an ein junges Publikum.