Am Freitagabend beginnt auf der Mainzer Zitadelle das 51. Open Ohr-Festival. In diesem Jahr steht das Kultur-Festival unter dem Motto "Lauter! Demokrat:innen". Alles Wichtige findet ihr hier.

Das Open Ohr zählt zu den Festival-Klassikern in Mainz. Inzwischen gibt es die Veranstaltung seit 51 Jahren. Bis einschließlich Pfingstmontag stehen wieder Konzerte, Vorträge und Lesungen auf dem Programm. Denn beim Open Ohr Festival geht es nicht nur um Musik, sondern vor allem um den politischen Austausch - in diesem Jahr geht es um die Demokratie. "Wir möchten auch zeigen, warum man sie nicht ersetzen kann und sie nicht verhandelbar ist", sagt Yannik Weigelt von der Projektgruppe Open Ohr.

Das Motto in diesem Jahr lautet "Lauter! Demokrat*innen" – die Schreibweise spielt darauf an, dass es viele Demokraten gibt und ist gleichzeitig die Aufforderung, sich stärker für unsere Staatsform einzusetzen.

Veranstaltungen auf Hauptwiese barrierefrei

Das Open Ohr ist wegen der unebenen Bodenverhältnisse und dem zum Teil steilen Gelände auf der alten Festungsanlage nicht vollständig barrierefrei. Alle Veranstaltungen auf der Hauptwiese und in den Zelten sind jedoch rollstuhlgeeignet. Das Programm bis Pfingstmontag findet ihr hier.

Keine kostenlosen Parkplätze

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es rund um das Zitadellengelände keine kostenlose Parkmöglichkeiten gibt. Dort dürfen in weiten Teilen nur Anwohner parken. Autos können in einem der Parkhäuser (PMG oder APCOA ) in der Nähe abgestellt werden. Am besten ist es, mit Bussen oder Straßenbahnen anzureisen.

Mit Bus und S-Bahn zum Open Ohr Festival Die schnellste Verbindung vom Mainzer Hauptbahnhof zum Zitadellengelände ist mit den Straßenbahnlinien 50, 52 oder 53 bis Haltestelle "Am Gautor" (Linien in Richtung Hechtsheim). Von dort aus sind es noch etwa 10 Minuten Fußweg bis zum Zitadellengelände. Ihr könnt auch die Buslinien 64, 65 und 66 nehmen und bis Haltestelle "Zitadellenweg/Bahnhof Römisches Theater" fahren. Weitere Buslinien aus dem Stadtgebiet zum Gelände sind die Linien 70 und 71, Haltestelle "Eisgrubweg". Wenn ihr mit den S-Bahnlinien S6 und S8 anreist, könnt ihr bis "Bahnhof Römisches Theater" fahren. Einige Regionalzüge halten ebenfalls an der Haltestelle. Mehr Infos gibt es bei der Mainzer Mobilität und beim RMV und RNN . Die Taxizentrale Mainz hat die Nummer: 06131/910910. Die Vorverkaufskarte sowie die Dauerkarten-Bändchen sind als Fahrkarte auf allen nicht zuschlagspflichtigen Verkehrsmitteln (in Zügen in der 2. Klasse) im RMV-Tarifgebiet 65 (Verkehrsverbund Mainz-Wiesbaden) sowie im RNN gültig. Quelle: Veranstalter und Mainzer Mobilität

Open Ohr Tickets etwas teurer geworden

Weil die Stadt Mainz für kulturelle Veranstaltungen nicht mehr so hohe Zuschüsse zahlen kann, muss man zum Beispiel an der Tageskasse für eine Dauerkarte 63 Euro bezahlen. Das sind knapp zehn Euro mehr als im vergangenen Jahr. Eine Tageskarte kostet 36 Euro, an Pfingstmontag kostet das Ticket 18 Euro.

Neu: Scanner am Eingang

Nach Angaben der Veranstalter wird in diesem Jahr erstmals mit Scannern an den Kasse gearbeitet. Wer auf das Festivalgelände möchte, braucht einen Ticketcode oder ein gültiges Veranstaltungsticket. Bestellbestätigungen werden nicht akzeptiert.

Bei schönem Wetter ist beim Open Ohr Festival in Mainz immer einiges los. Im vergangenen Jahr haben etwa 12.000 Menschen das Gelände auf der Zitadelle besucht. SWR A. Dietz

Vorverkauf lief gut

Trotz der Preiserhöhung sind die Tickets im etwas günstigeren Vorverkauf nach Angaben der Veranstalter ähnlich gut weggegangen wie letztes Jahr. Jetzt hoffen die Stadt Mainz und die Projektgruppe für das Open Ohr Festival 2025 noch auf stabiles Wetter, gute politische Diskussionen und ausgelassene Partystimmung bei den Events auf den Bühnen.

Festival-Feeling auch beim Campen

Die Stellplätze für Wohnmobile waren nach Angaben der Stadt bereits im Vorverkauf sofort ausgebucht. Wer zelten möchte, hat bessere Chancen und kann vielleicht auch an der Tageskasse noch einen Platz klar machen.

Für das Campen während des Festivals gibt es wegen der Brandgefahr neue Sicherheitsvorkehrungen. Die Feuerwehr Mainz verpflichtet jeden Camper beim Grillen oder Kochen mindestens fünf Liter Wasser in Reichweite zu haben. Bei Bedarf kann man sich Wassereimer auch ausleihen.