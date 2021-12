530 Zuschauer beim digitalen Open Ohr Festival

per Mail teilen

Für das digitale Open Ohr Festival am Pfingstwochenende in Mainz sind 530 Tickets verkauft worden. Das hat die Stadt auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Wegen der Corona-Pandemie fand das Open Ohr in diesem Jahr auf der Mainzer Zitadelle ohne Zuschauerinnen und Zuschauer statt – das Programm wurde aber live im Internet übertragen. Die Organisatoren hatten sich nach eigenen Angaben im Vorfeld gewünscht, 1.000 Tickets zu verkaufen. Obwohl das nicht geklappt habe, sei man mit dem Open Ohr sehr zufrieden. Ein Sprecher der Stadt sagte, im städtischen Haushalt sei ein Zuschuss von 30.000 Euro vorgesehen. Der werde wahrscheinlich trotz der weniger verkauften Tickets nicht komplett benötigt.