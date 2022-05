Opel sucht Leiharbeiter für Werk in Rüsselsheim

Der Autobauer Opel sucht an seinem Stammsitz in Rüsselsheim mehrere hundert Leiharbeiter. Die Rede ist von einer mittleren dreistelligen Zahl.

Ein Unternehmenssprecher der Opel-Mutter Stellantis hatte die Suche nach Leiharbeitern dem Magazin Wirtschaftswoche bestätigt. Diese kurzzeitig beschäftigen Arbeiter sollen die Produktion des neuen Astra unterstützen.

Der Betriebsrat in Rüsselsheim begrüßte die geplante Einstellung der Leiharbeiter. Dies sei eine Forderung, die die Arbeitnehmervertreter schon länger formuliert hätten. "Dies ist ein Notfallplan", heißt es in der Mitteilung des Betriebsrates weiter, "um die Belastungssituation der Mitarbeiter im Rahmen zu halten". Bei Opel in Rüsselsheim gebe es zurzeit viele krankheitsbedingte Ausfälle.

Die Astra-Produktion in Rüsselsheim beginnt

Jetzt soll aber die Produktion des Opel-Modells Astra in Rüsselsheim beginnen. Dafür braucht es eine zweite Schicht im Werk und diese Schicht soll nun mit Hilfe der Leiharbeiter anlaufen.

Außerdem ist der Betriebsrat mit dem Opel-Mutterkonzern Stellantis in Verhandlungen, auch festes Stammpersonal einzustellen um die Astra-Produktion voranzubringen. Bis dahin sollen nun aber Leiharbeitnehmer den Autobauer unterstützen. Eine Sprecherin des Betriebsrates erwartet nach eigener Aussage keine Probleme, für das Autowerk entsprechende Arbeitskräfte kurzfristig zu finden. Opel habe als Arbeitgeber einen guten Ruf, das habe sich duch die Übernahme durch Stellantis nicht geändert.

Erst Tausende Stellen gestrichen, jetzt Leiharbeiter gesucht

Die Suche nach Leiharbeitskräften kommt wenige Monate nach Meldungen, dass bei Opel in Rüsselsheim - wie geplant - 2.100 Arbeitsplätze abgebaut wurden. Da bestehe kein Zusammenhang, sagte die Sprecherin des Betriebsrates auf Anfrage des SWR. Die verloren gegangenen Arbeitsplätze seien in anderen Bereichen gewesen, zum Beispiel in der Prototypen-Entwicklung oder dem Werkzeugbau. Diese Arbeitnehmer hätten nicht in der Autoproduktion eingesetzt werden können.