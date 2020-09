per Mail teilen

Der Rüsselsheimer Autobauer Opel schließt betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr aus. Zu wenige Mitarbeiter hätten sich für ein freiwilliges Ausscheiden entschieden. Ministerpräsidentin Dreyer pocht auf die Einhaltung früherer Versprechungen.

Bis Ende 2021 sollen 2.100 Jobs wegfallen. Bisher haben sich nach Angaben eines Unternehmenssprechers aber nur 500 Mitarbeiter für freiwillige Alters- und Abfindungsprogramme entschieden.

Bei dem Stichtag 31.12.2021 handele es sich um den Zeitpunkt, bis zu dem 2.100 Mitarbeiter eine Vereinbarung im Rahmen des Programms unterzeichnet haben müssten. Wann die Mitarbeiter dann tatsächlich ausschieden, hänge vom Einzelfall ab - das könne im Folgejahr oder tatsächlich noch danach der Fall sein.

"Die Situation wird Ende November bewertet. Darauf basierend würde auch die Umsetzung betriebsbedingter Kündigungen geprüft", so der Sprecher. Bisher sei man weit entfernt von der erforderlichen Anzahl ausscheidender Beschäftigter. Betroffen ist demnach vor allem der Stammsitz in Rüsselsheim.

In Gesprächen mit dem Betriebsrat und der IG Metall sei vereinbart worden, schnell weitere Alternativen zu untersuchen. "Wenn wir dieses Ziel nicht durch freiwillige Maßnahmen erreichen sollten, werden wir eine Überprüfung des Zukunftstarifvertrages vornehmen, insbesondere der Verpflichtung zur Beschäftigungssicherung", hieß es. Begründet wurde das Vorgehen auch mit der Corona-Krise.

Dreyer pocht auf Zukunftstarifvertrag

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) pocht auf die Einhaltung früherer Vereinbarungen. "Ich plädiere eindringlich dafür, dass weiterhin der Zukunftstarifvertrag mit der vereinbarten Beschäftigungssicherung eingehalten wird", sagte sie. "Es besorgt mich sehr, dass der PSA-Konzern möglicherweise betriebsbedingte Kündigungen aussprechen will."

IG Metall empört

Die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat zeigten sich empört über die Entlassungsdrohungen des Unternehmens. "Tarifverträge sind für schwierige Situationen gemacht und können nicht nach Belieben in Frage gestellt werden. Wer das tut, spielt mit dem Feuer", warnte der Bezirkschef der IG Metall, Jörg Köhlinger. Man erwarte von dem Unternehmen Vertragstreue.

Opel habe Investitionen in Modelle für eine langfristige Absicherung der Standorte und den Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen in den nächsten fünf Jahren zugesagt, sagte der Opel-Beauftragte der IG Metall, Rudolf Luz. "Wenn das jetzt in Frage gestellt wird, ist das die Aufkündigung der Zusammenarbeit. Konstruktive Lösungen werden mit solchen Androhungen verbaut."

Auch Betriebsrat unzufrieden

Der Betriebsrat verwahrte sich in einem Flugblatt an die Mitarbeiter gegen den Eindruck, dass das Vorgehen mit ihm abgestimmt ist. Die Beschäftigten hätten bis Ende des kommenden Jahres Zeit für ihre Entscheidung und es müsste zudem nicht zwingend die Maximalzahl von 2.100 Stellen abgebaut werden. Stattdessen solle Opel attraktive Erweiterungen in dem Abfindungsprogramm anbieten.

Auch der Opel-Betriebsratsvorsitzende Thorsten Zangerle aus Kaiserslautern kritisiert, dass betriebsbedingte Kündigungen von der Geschäftsführung nicht mehr ausgeschlossen werden. Das sei nicht in Ordnung. Zangerle sagte, er verstehe nicht, was der Vorstoß solle. Das bringe nur Unruhe und schade dem sozialen Miteinander zwischen Geschäftsleitung, Betriebsrat und Mitarbeitern.