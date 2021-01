Neues zur Corona-Impfung

Die Impfungen gegen das Corona-Virus laufen in Deutschland schleppender an als in anderen Ländern wie z.B. Großbritannien. Gründe sind vor allem Lieferverzögerungen der Impfstoffe. Zugelassen sind bisher die Impfstoffe der Firmen Biontech / Pfizer und der amerikanischen Firma Moderna.

Ein dritter Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca wird voraussichtlich Ende Januar zugelassen. Schon vorher hat der Konzern aber angekündigt, die vertraglich ausgehandelte Menge an die EU nicht liefern zu können. Außerdem sorgen Medienberichte über eine verminderte Wirksamkeit des Impfstoffs bei älteren Patienten für Verunsicherung.

