Tochter holt Mutter aus der Ukraine - Wiedersehen in Bingen

Tausende Menschen versuchen gerade, die Ukraine zu verlassen. In Bingen wurde inzwischen eine Mutter ganz fest in den Arm genommen. Sie war 40 Stunden mit dem Bus unterwegs.

Wenn das Busticket einen Tag später datiert gewesen wäre, wäre die Mutter von Olga Lehmann vielleicht nicht mehr aus der Ukraine herausgekommen. Olga Lehmann lebt in Bingen am Rhein, ihre Familie stammt aus dem Nordosten der Ukraine. Ihre Mutter Liubov wohnt in Charkiw - mit etwa 1,5 Millionen Einwohnern ist das die zweitgrößte Stadt in der Ukraine. Dort gibt es unter anderem 42 Hochschulen und Universitäten, sechs Theater, eine U-Bahn und einen Flughafen. Olga Lehmann war seit drei Jahren nicht mehr dort, sie wollte ihrer zehnjährigen Tochter ihre Heimatstadt eigentlich in diesem Jahr in den Winterferien zeigen und dann mit ihrer Mutter zurück nach Deutschland fliegen. Doch daraus wurde nichts.

"Mein Mann fand eine Reise in die Ukraine gefährlich"

Flüge in die Ukraine wurden gestrichen. Ihr Ehemann war schließlich auch gegen die Reise. Das habe sie zunächst alles genervt, inzwischen sei sie aber froh, dass sie nicht geflogen sei. Ihrer Mutter buchte sie dafür spontan ein Ticket für den Bus. In den stieg sie ein, als noch kein Krieg herrschte. Während der Fahrt durch Polen ereilte die Menschen dann die Nachricht vom Angriff Russlands.

Dramatische Szenen im Bus

"Sie ist eingeschlafen und dann wurde sie von einer Frau geweckt, die hinter ihr saß. Sie hat geweint und geschrieen gleichzeitig." Der jüngste Sohn sei noch in der Ukraine, habe sie ihrer Mutter erzählt. Ein Mann habe zudem den Busfahrer mitten in der Nacht aufgefordert, anzuhalten. Er müsse zurück in die Ukraine, um sein Land zu verteidigen, erzählt Olga Lehmann. Ihre Mutter blieb im Bus sitzen, bis sie endlich in Frankfurt am Main ihre Tochter in die Arme schließen konnte.

"Im Moment sind wir alle Ukrainer"

Vor dem Krieg habe es Unterschiede unter den Menschen in der Ukraine gegeben, sagt Olga Lehmann - zum Beispiel zwischen West und Ost. Aber jetzt seien sie alle ein Land. Keiner habe wirklich daran geglaubt, dass ihre Städte bombardiert werden könnten. Sie stehe in Kontakt mit Freundinnen in Charkiw. Viele hätten sich und ihre Familien in U-Bahnschächten in Sicherheit gebracht. Dort seien Trinkwasseranlagen aufgebaut worden. Wer einen Keller habe, sei dort.

Wie diese Menschen suchen Freundinnen und Freunde von Olga Lehmann Schutz in den U-Bahnschächten. dpa Bildfunk Emilio Morenatti

Ihr ganz besonderer Dank gilt Polen. Das Land habe die Grenzen geöffnet, um Menschen Sicherheit und Schutz zu geben - auch für diejenigen, die keine Reisepässe dabei haben.