ÖPNV jetzt nachts kostenlos

Bus und Bahnfahren in ganz Ingelheim ist jetzt nachts und am Wochenende kostenlos. Zeitgleich wurde laut Stadt eine neue App zum Ticketkauf mit dem Smartphone eingeführt. Das Angebot gelte sowohl für Ingelheimer Bürgerinnen und Bürger als auch für Besucherinnen und Besucher, heißt es in einer Mitteilung der Stadt vom Dienstag. Mit der neuen App soll außerdem der Ticketkauf erleichtert werden. Die App berechnet nach Angaben der Stadt automatisch den günstigsten Preis für die zurückgelegte Strecke. Auch in den kostenlosen Zeiten müsse ein Fahrschein über die App gelöst werden. Hierfür werde dann aber automatisch nichts berechnet. Mit dem kostenlosen Nahverkehr will die Stadt das Bus- und Bahnfahren attraktiver machen. Die zuständige Beigeordnete Christiane Döll beziffert die Kosten auf 30.000 bis 50.000 Euro pro Jahr.