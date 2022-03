Ölmühle verkauft mehr Rapsöl

per Mail teilen

Viele Ölmühlen in der Region Rheinhessen-Nahe verkaufen seit dem Beginn des Ukraine-Krieges deutlich mehr Pflanzenöl als zuvor. Die Produktion sei um etwa 30 Prozent gestiegen, sagte Erhard Kunz vom Alzeyer Eichhof dem SWR. Kunz produziert Rapsöl aus eigenem Anbau. Der Absatz sei seit Beginn des Krieges in der Ukraine deutlich gestiegen. Da das Öl, das in dem Hofladen verkauft wird, maximal vier Wochen alt ist, muss der Landwirt inzwischen öfter Raps pressen als vor dem Krieg. Kunz produziert normalerweise etwa 2.000 Liter im Jahr.