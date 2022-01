Ölfilm im Industriehafenbecken

per Mail teilen

Im Industriehafen in Mainz ist am Dienstagmorgen das Wasser verunreinigt worden. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei hatte sich im halben Hafenbecken ein Öl-Film gebildet. Vermutlich handele es sich um 50 bis 100 Liter Diesel-Kraftstoff, so ein Polizeisprecher. Wie und warum das Wasser verschmutzt wurde, werde jetzt ermittelt. Die Feuerwehr hat eine Art Ölsperre aus Flies ausgebracht, um den Ölfilm von der Wasseroberfläche aufzusaugen. Die Schifffahrt auf dem Rhein ist laut Polizei nicht beeinträchtigt, da sich die Verschmutzung nur im Hafenbecken befindet.