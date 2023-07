Mitarbeiter wegen Mineralöl-Diebstahls in Worms verurteilt

per Mail teilen

Vier Männer sollen von einem Werksgelände Öl in Gebinde gepackt und heimlich geklaut haben. Jetzt ist das Urteil gefallen.

Zwei Angeklagte gaben den Diebstahl zu und wurden zu mehrmonatigen Bewährungsstrafen verurteilt. Gegen einen weiteren Angeklagten wird laut Gericht noch einmal einzeln verhandelt. Er hatte die Tat abgestritten. Gegen den vierten Angeklagten wurde das Verfahren abgetrennt, weil er wegen anderer, schwererer Delikte bereits verurteil wurde.

Die Männer sind zwischen 37 und 42 Jahre alt. Sie kommen aus Worms und Ludwigshafen. Vor sechs Jahren stahlen sie 2.320 Liter Öl in der Mineralöfirma, in der sie damals gearbeitet hatten. Danach sollen sie das Öl verkauft haben. Es entstand ein Schaden von rund 16.000 Euro.

Gestohlenes Öl soll unterschlagen worden sein

Einer der Männer war Schichtführer in der Firma, ein anderer Gabelstapler-Fahrer. Gemeinsam mit zwei Komplizen sollen sie das Mineralöl abtransportiert haben. Laut Anklage gab der Schichtführer die Anweisung, Öl in Gebinde abzufüllen und auf Paletten zu stellen. Der Gabelstapler-Fahrer soll die Paletten dann abgeholt und mit einem Klein-Laster in den Morgenstunden abtransportiert haben. Nach Angaben eines Sprechers des Amtsgerichts registrierte der Schichtführer die gestohlenen Mengen nicht im Computer-System der Firma.

Ein Angeklagter besaß eine Waffe

Einer der Angeklagten soll im Besitz eines Schreckschussrevolvers gewesen sein. Laut Polizei besitzt er dafür allerdings keinen Waffenschein. Sollte sich dieser Vorwurf bestätigen, wird sich das auf das Urteil des Mannes auswirken.