In Gau-Algesheim im Kreis Mainz-Bingen starten die Öko-Aktionstage Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums sind in den nächsten zwei Wochen landesweit mehr als 60 Veranstaltungen geplant. Bei den Aktionstagen bekommen Interessierte einen Einblick in den ökologischen Landbau und können aus erster Hand erfahren, wie Bio-Lebensmittel erzeugt und hergestellt werden. Mehrere Höfe, Weingüter und Manufakturen öffnen den Besucher und Besucherinnen dazu ihre Türen.