Die Vereinigten Großmärkte für Obst und Gemüse in Rheinhessen (VOG) verzeichnen in diesem Jahr große Ernteausfälle beim Baumobst. Das liege zum einen an der Trockenheit, zum anderen am Frost. Besonders den Süßkirschen haben Minustemperaturen im Frühjahr zu schaffen gemacht. Nach Angaben der VOG Rheinhessen wurden etwa ein Drittel weniger geerntet als sonst. Ähnliche Ausfälle gebe auch bei den Mirabellen. Bei Sauerkirschen und Zwetschgen fiel die Ernte den Angaben zufolge etwa um ein Viertel geringer aus. Die Apfelernte laufe derzeit noch. Wegen der Trockenheit sei aber auch hier mit enormen Ausfällen zu rechnen. Weil die Preise für das Baumobst in diesem Jahr höher lägen als sonst, sei der Umsatz der VOG insgesamt stabil geblieben. Die rheinhessische Genossenschaft ist nach eigenen Angaben die zentrale Vermarktungseinrichtung für Obst und Spargel. Etwa 1.200 Mitglieder, die auch gleichzeitig Eigentümer der Genossenschaft sind, liefern ihr Obst am Zentralmarkt in Ingelheim oder an einer der Sammelstellen in Mainz-Finthen an.