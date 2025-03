Oberleitungsstörung am Mainzer Hauptbahnhof

per Mail teilen

Seit Mittwochabend gibt es einen Oberleitungsschaden im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs. Züge aus Richtung Bingen können nicht in den Bahnhof einfahren.

Wie eine Bahnsprecherin dem SWR bestätigte, sind seit kurz vor acht Uhr am Mittwochabend Züge, die aus Richtung Bingen kommen, nicht mehr in den Mainzer Hauptbahnhof gefahren. Grund ist eine Störung an einer Oberleitung. Welches Problem genau vorliegt, ist noch unklar. Einsatzkräfte der Bahn suchen nach dem Fehler.

Alle Züge halten in Mainz-Mombach

Spätestens in Mainz-Mombach mussten die am Rhein entlangfahrenden Züge anhalten. Die Sprecherin konnte am Abend noch nicht sagen, wie es für die gestrandeten Fahrgästen weitergeht.

Züge aus Richtung Wiesbaden kommend können in den Hauptbahnhof Mainz ein- und ausfahren, die S-Bahnen nach Wiesbaden seien also planmäßig, hieß es.