In der Mainzer Innenstadt ist ein Obdachloser angegriffen und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei schlief der Mann in der Schusterstraße, als er plötzlich von einer zwei- bis dreiköpfigen Gruppe mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht attackiert wurde. Der Mann erlitt dabei blutige Wunden und klagte über Schmerzen am Kopf. Außerdem seien ihm drei Handys sowie sein Portemonnaie gestohlen worden. Der Angriff hat sich laut Polizei am Dienstagabend gegen 22:20 Uhr ereignet.