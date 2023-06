Obdachloser Mann greift in Wiesbaden irrtümlich helfende Person an

per Mail teilen

Weil er ihn für einen Angreifer hielt, hat ein obdachloser Mann in Wiesbaden eine hilfsbereite Person angegriffen. Dieser wollte ihm eigentlich nur ein Frühstück überreichen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der obdachlose Mann am Freitagmorgen auf einer Grünfläche in der Welfenstraße geschlafen. Der Hausmeister des Grundstücks habe den 54-Jährigen entdeckt und ihm einen Kaffee und ein Brötchen besorgt.

Hausmeister wehrt sich mit Tierabwehrspray

Als der Hausmeister ihm das Frühstück überreichen wollte - und ihn deshalb weckte, sei der Obdachlose aber aufgesprungen und habe den Hausmeister angegriffen. Laut Polizei hat der 54-Jährige den Hausmeister bedroht und versucht, mit einer Flasche nach ihm zu schlagen. Der Hausmeister konnte den Schlägen aber ausweichen und setzte ein Tierabwehrspray gegen den obdachlosen Mann ein.

Laut Polizei konnte der Irrtum in der Folge aber schnell geklärt werden. Während der obdachlose Mann durch das Abwehrspray Hautrötungen und einen leichten Hustenreiz erlitten habe, sei der Hausmeister unverletzt geblieben.