Obdachlosenheime testen weiterhin kostenlos auf Corona

In den Obdachlosenunterkünften in der Region werden Wohnsitzlose auch weiterhin kostenlos auf Corona getestet. Dafür seien derzeit noch ausreichend Tests vorhanden, heißt es. So hat das Thaddäusheim in Mainz kürzlich eine große Spende von Corona-Schnelltests erhalten. Diese würden noch eine ganze Zeit reichen, um die Besucher des Mainzer Heims und seines Ablegers in Bingen regelmäßig zu testen. Auch im Mainzer Wendepunkt, einer Unterkunft für obdachlose Frauen, sind noch ausreichend Tests vorhanden. Eine Mitarbeiterin sagte, das sei anders auch nicht machbar. Menschen, die diese Einrichtungen aufsuchten, hätten ja schließlich nichts. Eigentlich müssen Corona-Tests seit dieser Woche in den meisten Fällen selbst bezahlt werden. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe fordert aber, Tests für Obdachlose weiterhin kostenlos bereit zu stellen, um sie nicht noch mehr vom öffentlichen Leben auszuschließen.