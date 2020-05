Im Laufe des Freitags ziehen die letzten Obdachlosen aus dem Mainzer Hotel "INNdependence" aus. Während des Corona-Lockdowns waren dort 28 Menschen ohne Wohnsitz untergekommen, jetzt öffnet das Hotel wieder für reguläre Gäste. Nach Angaben der Caritas konnte allen Obdachlosen, die in dem Hotel untegebracht waren, ein Wohnangebot gemacht werden. So wurden Wohnungen in Mainz und dem Umland gefunden, in die die Menschen während der Coronakrise einziehen dürfen. Allerdings hätten nicht alle ein solches Angebot angenommen. Auch das von der Caritas betriebenen Thaddäusheim in Mainz hat noch Menschen aus dem Hotel aufgenommen. Das Heim sei nun aber voll besetzt, so der Leiter Thomas Stadtfeld. Eigentlich habe man den Menschen im Heim mehr Abstand ermöglichen wollen, die Zimmer seien mit acht Personen belegt. Die Stadt Mainz habe zugesagt, im Fall einer Coronainfektion zusätzliche Isolationsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Obdachlose gehören aufgrund ihres Alters und eines meist schlechten Gesundheitszustandes zur Risikogruppe für Corona.