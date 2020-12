In Mainz ist eine wohnungslose Frau ums Leben gekommen. Das sagte der Obdachlosenarzt Gerhard Trabert dem SWR.

Laut Trabert war die Frau am Freitag tot in ihrem Zelt gefunden worden. Der Arzt habe die Polizei bei der Identifizierung der Leiche unterstützen können. Die Polizei bestätigte, dass es am Freitag einen Einsatz der Kriminalpolizei gab. Die Ermittlungen liefen. Bislang ist nicht bekannt, warum die Frau starb.

Arzt mahnt fehlende Übernachtungsmöglichkeiten an

Trabert, der auch Gründer des Mainzer Vereins "Armut und Gesundheit" ist, sagte, dass es zu wenige Notunterkünfte für obdachlose Frauen in Mainz und im gesamten Land gebe. So seien in der von der Stadt Mainz aufgestellten Containersiedlung beispielsweise lediglich drei Schlafplätze verfügbar, die zudem momentan gerade alle belegt seien. Auf Facebook erinnerte der Arzt daran, dass bereits vor drei Jahren um diese Zeit eine Wohnungslose in ihrem Zelt in Mainz gestorben sei.

Ich musste die Nachricht auch für mich erst verarbeiten und damit innerlich von einem Menschen Abschied nehmen. Am...Posted by Gerhard Trabert on Sunday, December 6, 2020 Gerhard Trabert, Facebook

"Niemand sollte gerade im Winter im Freien übernachten müssen, insbesondere keine Frau. Frauen sind besonders Gewalt, gerade auch sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Es müssen aber auch über den Winter hinaus mehr Wohnmöglichkeiten für Frauen geschaffen werden", schreibt Trabert auf Facebook. Sein Verein sei gerade in Verhandlungen mit dem Sozialdezernat der Stadt, um zusätzliche Übernachtungsplätze zu schaffen.

Corona verschärft die Situation der Wohnungslosen

Nicht nur fehlende Schlafplätze und die Winterkälte machen Wohnungslosen momentan zu schaffen, auch die Corona-Pandemie verschärft die Lage. Da die Betroffenen häufig chronisch krank oder immungeschwächt sind, seien sie in der Coronavirus-Pandemie besonders gefährdet, so Trabert. Auch fehlten oft Hygieneartikel.

Die Stadt Mainz hatte deshalb mitgeteilt, in den bevorstehenden Wintermonaten werde eine zusätzliche Notunterkunft für "besondere Risikofälle" bereitgestellt. Die Belegung erfolge in Abstimmung mit zwei Mainzer Hilfsvereinen. Außerdem werde die Stadt die Kosten von Grippeschutz- und Streptokokkenimpfungen für wohnungslose Menschen ohne Krankenversicherungsschutz übernehmen.

Die Stadt Trier informierte darüber, dass in diesem Jahr sechs "quarantänefähige" Notübernachtungsplätze eingerichtet worden seien.