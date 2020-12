Schon wieder ist in Mainz eine obdachlose Frau erfroren – in einem Zelt. Die Zahl der Schlafplätze für Frauen ohne Obdach reicht einfach nicht aus in Mainz, sagt Dr. Gerhard Trabert. Er kümmert sich zusammen mit einem Team seit mehr als zwanzig Jahren um obdachlose Menschen in Mainz - für den Verein Armut und Gesundheit. Trabert erzählt von seiner Arbeit und von den Frauen, die ihm im Laufe der Jahre begegnet sind.