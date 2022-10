OB-Wahl in Mainz am 12. Februar 2023

Nach dem Jobwechsel von Michael Ebling braucht Mainz eine Nachfolge für das Amt des Stadtoberhaupts. Jetzt steht fest, dass im Februar gewählt wird. Eigentlich später als vorgesehen.

Die Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz sieht für den Fall des Ausscheidens eines Oberbürgermeisters vor, dass innerhalb von drei Monaten eine Neuwahl stattfinden muss. Ebling (SPD) war am 13. Oktober zum Innenminister ernannt worden und war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr OB von Mainz. Der letztmögliche Termin für die Neuwahl wäre eigentlich der 8. Januar gewesen.

Dass die Wahl erst im Februar stattfindet, hat nach Angaben von Bürgermeister Günter Beck (Bündnis 90/Grüne) logistische Gründe. Man habe "Sorgfalt vor individuelle Interessen" gestellt, so Beck.

Wahlzettel müssen organisiert werden

Da es wegen der Krise am Papiermarkt und daraus resultierenden Wartezeiten für das Briefwahl-Material zu Unwägbarkeiten in der organisatorischen Abwicklung kommen könne, habe man den späteren Termin gewählt. Für den 12. Februar erhalte die Stadt von den Papierlieferanten die Garantie, dass sie liefern können.

Zugleich bleibe etwas mehr Luft, um mehr als 1.000 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu berufen und zu schulen, so Beck. Die Verschiebung sei von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD genehmigt worden. Beck ist zurzeit Interims-Oberbürgermeister und Wahlleiter.

Wahlvorschläge ab 5. Dezember möglich

Wahlvorschläge können ab dem 5. Dezember eingereicht werden. Die Frist endet am 26. Dezember. Zwei Personen haben bereits angekündigt, dass sie kandidieren wollen: Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz von und für die CDU sowie Nino Haase als parteiloser Kandidat, der von den Freien Wählern unterstützt wird.

Briefwahl in Mainz ab 9. Januar möglich

Wer nicht persönlich zur Wahl gehen kann oder möchte, kann per Brief wählen. Das Briefwahlbüro öffnet am 9. Januar.

Sollte bei der Wahl am 12. Februar niemand die erforderliche Mehrheit der Stimmen erreichen, ist drei Wochen später, am 5. März, Stichwahl. Der neue Oberbürgermeister oder die neue Oberbürgermeisterin soll dann in der Sitzung des Stadtrates am 22. März vereidigt werden und das Amt offiziell antreten.