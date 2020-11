Nino Haase (parteilos) oder Michael Ebling (SPD)? Am Sonntag entscheidet sich, wer Chef im Mainzer Rathaus wird. Wer die Nase vorn haben wird - das ist noch völlig unklar, so die Einschätzung des stellvertretenden Leiters des Studios Mainz, Markus Volland.

Markus Volland SWR Daniel Brusch

Die neuen Wahlplakate stehen schon länger: Beide Oberbürgermeister-Kandidaten rühren in dieser Woche noch einmal kräftig die Werbetrommel. 41 Prozent der Wählerstimmen hatte SPD-Amtsinhaber Michael Ebling im ersten Wahlgang bekommen. Der parteilose Haase kam auf 32,4 Prozent, kickte damit überraschend die Grünen-Kandidatin Tabea Rößner aus dem Rennen.

Psychologischer Vorteil?

Acht Prozent Unterschied zwischen den beiden Bewerbern - daraus lässt sich kein Trend ablesen. Im Prinzip mussten beide Kandidaten nach dem ersten Wahlgang wieder bei Null anfangen.

Nur: Ebling weiß, dass er im ersten Wahlgang vorne lag. Das ist zwar gut für die Psyche, letztlich bringt es aber für den zweiten Wahlgang nichts. Das ist vielleicht sogar ein kleiner Vorteil für Haase. Der weiß nämlich, dass er richtig ranklotzen muss, denn er muss den Vorsprung seines Kontrahenten aufholen.

Wähler müssen mobilisiert werden

Haase hat noch immer ein Bekanntheitsproblem in Mainz. Sein Plakate kleben zwar überall, aber letztlich kennen ihn noch nicht alle Mainzer. Seine größte Sorge wird also sein, seine Wähler an die Urne zu bringen, sie zu mobilisieren.

Denn er braucht nicht nur die Wähler von CDU, ödp und Freien Wählern, die ihn unterstützen. Er braucht auch Stimmen aus anderen Lagern - von den Unentschlossenen, den Unzufriedenen.

Wahlempfehlung Grünen?

Die große Frage war, was machen die Grünen? 22,5 Prozent der Stimmen hat Tabea Rößner im ersten Wahlgang auf sich verbucht und wo gehen diese Stimmen hin? Ist Haase für die Grünenwähler eine echte Alternative? Von seinen Ansichten her, mit dem was er umsetzen will - sicherlich. Bei einer Mitgliederversammlung der Grünen am Montagabend hatte die Partei entschieden, eine Wahlempfehlung für den amtierenden Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) abzugeben. Aber ob sich die Grünen-Wähler auch wirklich daran halten, bleibt abzuwarten.

Kein Selbstläufer für den Amtsinhaber

Auch Michael Ebling muss seine Anhänger dazu bringen, wählen zu gehen. Fatal wäre, wenn die SPD-Anhänger denken: "Der Michael schafft das auch ohne mich, da kann ich zu Hause bleiben!". Nein, alleine schafft er das nicht.

Wenn nicht alle, die Ebling im ersten Wahlgang ihre Stimme gegeben haben, das am kommenden Sonntag wieder tun, dann ist Eblings Vorsprung auf Haase ganz schnell futsch.

Und natürlich spekuliert Ebling nach der Wahlempfehlung auf die Wählerstimmen der Grünen. Da könnte es natürlich von Vorteil sein, dass SPD und Grüne in Mainz schon seit Jahren in einer Koalition im Stadtrat sind. Knapp wird es aber auf alle Fälle.

Einschätzungen von Markus Volland, stellvertretender Leiter SWR Studio Mainz