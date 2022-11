per Mail teilen

2019 wollte er es schon einmal wissen, da klappte es allerdings nicht. Jetzt wird der Anwalt erneut Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Mainz.

Bei der Wahl 2019 erhielt Malcherek 2,8 Prozent der Stimmen. Damit konnte er den anderen Kandidaten keine Konkurrenz machen. Jetzt will er es noch einmal versuchen.

Der Rechtsanwalt wurde 1973 geboren und ist in Mainz-Kastel aufgewachsen. Dort lebte er mit seinen Eltern in einer genossenschaftlich organisierten Eisenbahner-Siedlung, in der Menschen unterschiedlicher Schichten vertreten waren. Das gemeinsame Wohnen und der Zusammenhalt haben vermutlich den Grundstein für seine linke politische Haltung gelegt.

Seit der Jugend politisch aktiv

Bereits in seiner Jugend war Malcherek politisch aktiv. Damals allerdings noch parteilos. Er war Redakteur bei "Dichtung und Wahrheit", einer linken Mainzer Stadtzeitung. Inzwischen ist er Stadtratsmitglied in Mainz für DIE LINKE. 2017 war er deren Kandidat für den Deutschen Bundestag. Und jetzt will er es nochmal als OB-Kandidat versuchen.