An diesem Sonntag wird in Mainz ein neuer Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin gewählt. Was Sie vorher wissen müssen und wie die Wahl ausgegangen ist, erfahren Sie hier.

Wahlergebnisse der OB-Wahl in Mainz

Wer darf wählen?

Wann wird gewählt?

Wo wird gewählt?

Kann ich am Sonntag noch Briefwahl machen?

Was muss ich zum Wählen mitbringen?

Welche Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl?

An dieser Stelle können Sie am Sonntagabend ab 18 Uhr den aktuellen Stand der Auszählung live mitverfolgen. Wir werden Ihnen die Ergebnisse in Form einer Grafik präsentieren. Das vorläufige Endergebnis wird voraussichtlich gegen 19:30 Uhr feststehen.

Wählen dürfen alle Personen, die heute ihr 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Mainz haben.

Die Stimmabgabe im Wahllokal ist heute von 8:00 bis 18:00 Uhr möglich.

Auf Ihrer Wahlbenachrichtigung finden Sie die Anschrift des Gebäudes, in dem sich Ihr Wahllokal befindet. Dabei ist der Ort nach Angaben der Stadt nicht unbedingt identisch mit dem Wahllokal, das Sie bei der Bundestagswahl 2021 aufgesucht haben - also aufpassen!

Alle Wahllokale sind am Sonntag barrierefrei zugänglich. Im Briefwahlbüro in der Großen Bleiche gibt es für sehbehinderte Menschen Schablonen und Texte in Brailleschrift.

Wer Briefwahl beantragt hat und seine Stimme noch nicht per Post oder persönlich im Briefwahlbüro abgegeben hat, kann dies heute noch bis 18 Uhr tun. Allerdings muss der Wahlbrief in diesem Fall spätestens mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr direkt im Stadthaus Große Bleiche 46 in Mainz abgegeben werden.

Die Abgabe von Briefwahlunterlagen am Wahlsonntag im für Sie zuständigen Wahllokal ist NICHT möglich.

Wenn Sie ins Wahllokal gehen, sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung mitnehmen. Darauf sind auch die Nummer Ihres Stimmbezirkes eingetragen und die Nummer, unter der Sie im Wählerverzeichnis eingetragen sind. Außerdem sollten Sie einen gültigen Ausweis dabei haben, den Sie auf Verlangen des Wahlvorstandes gegebenenfalls vorzeigen müssen.

Sollte es in Einzelfällen vorgekommen sein, dass jemand keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, so ist es möglich, am Sonntag auch ohne Wahlbenachrichtigung ins Wahllokal zu gehen. Dann ist ein gültiger Personalausweis zur Identifikation vorzulegen. Voraussetzung ist, dass diese Personen nicht bereits Briefwahlunterlagen beantragt hatten.

Bei der OB-Wahl in Mainz treten sieben Kandidatinnen und Kandidaten an. Auf dem Wahlzettel stehen sie in dieser Reihenfolge - das hat mit der Anzahl der Stimmen zu tun, die ihre jeweilige Partei bei der vergangenen Wahl zum Stadtrat erzielt hat:



Christian Viering (Bündnis 90/Die Grünen)

Manuela Matz (CDU)

Mareike von Jungenfeld (SPD)

Marc Engelmann (FDP)

Martin Malcherek (Die LINKE)

Lukas Haker (Die PARTEI)

Nino Haase (parteilos)