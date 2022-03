Oberbürgermeisterwahl in Bad Kreuznach: Zwei Frauen und zwei Männer kandidieren

per Mail teilen

Geldmangel, schwächelnder Tourismus, Verkehrsprobleme und die Auswirkungen der Corona-Pandemie: Diese Themen haben Bad Kreuznach in den vergangenen Jahren geprägt. An diesem Sonntag (13. März) können rund 38.000 Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden, wer diese Probleme in den kommenden acht Jahren anpacken soll.

Bleibt Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer von der SPD nach elf Jahren an der Stadtspitze weiter im Amt? Oder setzt sich die andere Frau in der Kandidaten-Riege durch - Sabine Drees von der CDU? Und wie viele Wählerstimmen können die beiden Männer ergattern: Emanuel Letz von der FDP und Karl-Heinz Delaveaux von der Freien Wählergemeinschaft? Wir stellen Ihnen die Kandidaten und Kandidatinnen in alphabetischer Reihenfolge und ihre Schwerpunkte vor.

Der unermüdliche Dauerkandidat: Karl-Heinz Delaveaux

Schon dreimal ist der 63-jährige Karl-Heinz Delaveaux von der Freien Wählergemeinschaft FWG bei Oberbürgermeisterwahlen in Bad Kreuznach angetreten und gescheitert. Zuletzt (2014) hatte er drei Prozent der Stimmen geholt. Nun also folgt Kandidatur Nummer vier.

Karl-Heinz Delaveaux (FWG) privat

Delaveaux ist Immobilienmakler und Unternehmensberater und sitzt seit fast 20 Jahren im Bad Kreuznacher Stadtrat. Er wirbt für sich als parteipolitisch unabhängig und betont, dass er die Menschen mit seiner transparenten, ehrlichen und kontinuierlichen politischen Arbeit überzeugen wolle.

Zwei Themen, die ihm am Herzen liegen, sind die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum in Bad Kreuznach und eine Umgestaltung der Verkehrsinfrastruktur. Hier muss seiner Ansicht nach der ÖPNV besser ausgebaut und die Ost-West-Straße durch die Stadt schnellstmöglich umgesetzt werden, um die Hauptverkehrsachsen zu entlasten.

Darüber hinaus setzt Delaveaux sich für eine Aufwertung der Stadtteile ein. Durch eine dauerhafte Kooperation mit den dortigen Ortsbeiräten und Ortsvorstehern sollen Bad Münster am Stein Ebernburg, Winzenheim, Bosenheim, Planig und Ippesheim stärker eingebunden werden.

Das unbeschriebene Blatt: Sabine Drees

Sabine - wer? Das dürften sich viele Bad Kreuznacher Bürgerinnen und Bürger gefragt haben, als die CDU im November ihre Spitzenkandidatin für die OB-Wahl in Bad Kreuznach nominierte.

Sabine Drees (CDU) privat

Tatsächlich kommt die 57-Jährige aus Köln, hat in den vergangenen Jahren beim Bund der Steuerzahler und zuletzt beim Deutschen Städtetag gearbeitet. Und die studierte Volkswirtin strebt offensichtlich schon länger eine politische Karriere an: Erst im vergangenen September war sie bei der Landratswahl im Kreis Oldenburg angetreten, hatte aber verloren.

Warum also jetzt Bad Kreuznach? Bis zum vergangenen Herbst kannte Drees die Stadt nur als Touristin. Dann aber suchte die CDU per überregionaler Ausschreibung eine OB-Kandidatin und Drees bewarb sich erfolgreich. Sie ist überzeugt, dass sie auch als "Zugezogene" hier viel Gutes bewirken könnte. Beispielsweise habe sie schon gehört, dass der Stadtrat sehr zerstritten sei. In so einer Situation könne ein Blick von außen durchaus helfen, sagt Drees.

Die großen Probleme der Stadt seien ihr bekannt und da sieht sie auch die wichtigsten Aufgaben einer zukünftigen Oberbürgermeisterin: Etwa die Wirtschaft zu fördern, um die desolate Haushaltssituation in den Griff zu bekommen. Es könne nicht sein, dass eine Kurstadt wie Bad Kreuznach bei allen freiwilligen Ausgaben von der Kommunalaufsicht abhängig sei. Außerdem will Drees sich für die Entlastungsstraße einsetzen, um den Durchgangsverkehr aus der Bad Kreuznacher Innenstadt zu bekommen. Und auch in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz könne Bad Kreuznach noch viel mehr tun.

Die routinierte Wiederholungstäterin: Heike Kaster-Meurer

Ursprünglich hat Heike Kaster-Meurer Humanmedizin studiert. In ihrer Zeit als Ärztin arbeitete sie in verschiedenen Kliniken, unter anderem in der Chirurgie. Nach Bad Kreuznach zog sie vor rund 30 Jahren wegen der Liebe und gründete hier eine Familie.

Heike Kaster-Meurer (SPD) privat

2011 kandidierte sie erstmals für die SPD bei der Oberbürgermeisterwahl in Bad Kreuznach und löste - ziemlich überraschend - den bisherigen CDU-Amtsinhaber ab. Seit 11 Jahren lenkt die 57-Jährige nun die Geschicke der Stadt und will das auch weiterhin tun. Ob es ein Durchmarsch werden wird und sie - wie zuletzt 2014 - schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen bekommt? So sicher scheint es bei dieser Wahl nicht zu sein.

Sollte Kaster-Meurer eine weitere Amtszeit bekommen, will sie die Probleme der Stadt wie folgt angehen. Um die Haushaltssituation zu verbessern, müssten mehr Einnahmen her, sagt die Oberbürgermeisterin. Der Weg dahin sei, die Stadt attraktiver zu machen - sowohl für Unternehmen als auch für Touristen.

Damit sich die Menschen gerne hier niederlassen, will Kaster-Meurer einen weiteren Schwerpunkt bei der Entwicklung von Wohnraum setzen - mehr bezahlbare Wohnungen für breite Schichten der Bevölkerung, ohne allerdings dafür mehr Fläche versiegeln zu müssen. Und auch bei ihr steht der Verkehr auf der Agenda. An den Möglichkeiten, wie die Innenstadt entlastet werden könnte, werde bereits seit geraumer Zeit mit dem Landesbetrieb Mobilität gearbeitet.

Der Kreuznacher Bub: Emanuel Letz

Emanuel Letz von der FDP ist ein echter Kreuznacher Bub. Der 45-Jährige ist in der Kurstadt aufgewachsen und lebt bis heute hier. Und diese Verbundenheit mit der Stadt stellt er auch in seinem Wahlkampf in der Vordergrund - mit seinem Motto "Aus Bad Kreuznach - Für Bad Kreuznach".

Emanuel Letz (FDP) privat

Letz hat bei der rheinland-pfälzischen Polizei erst eine Ausbildung und anschließend ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt absolviert. Seit dem vergangenen Sommer arbeitet er als Referent der FDP-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz für Inneres, Landesplanung und Sport.

In seinem Programm zielt Letz auf den Wechsel ab und spart nicht mit Kritik an der bisherigen Amtsinhaberin. Er wolle einen Neustart für Bad Kreuznach, mehr Transparenz, mehr Bürgernähe, mehr Teamgeist. Und er wolle nicht zu den Menschen gehören, die nur meckern, sondern zu denen, die wirklich etwas verändern wollten.

Konkret hat sich der FDP-Mann auf die Fahnen geschrieben, die Wahrzeichen der Stadt zu erhalten und zu schützen, wie etwa die Salinen, die Brückenhäuser, den Kurpark oder die Kauzenburg. Außerdem will auch Letz die Bad Kreuznacher Innenstadt vom Verkehr entlasten und - naheliegend als Polizeibeamter - für mehr Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt sorgen.