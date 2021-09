Rübenkampagne startet

per Mail teilen

Im Zuckerwerk Offstein beginnt am Montagmorgen die diesjährige Rübenkampagne. Nach mehreren sehr trockenen Jahren hoffen die Landwirte auf gute Erträge. Der viele Regen im Juni und im Juli hat dafür gesorgt, dass die Pflanzen gut gewachsen sind, heißt es von Seiten des Hessisch-Pfälzischen Zuckerrübenverbandes in Worms. Derzeit geht man dort von einem überdurchschnittlichen Ertrag aus, die Rede ist von etwa 85 Tonnen pro Hektar. Probleme bereiteten den Anbauern allerdings derzeit Pilz- und Vergilbungskrankheiten. Letztere könnten dafür sorgen, dass der Zuckergehalt der Rüben äußerst schlecht ausfällt. Dieser ist nach Angaben des Verbandes in diesem Jahr ohnehin wegen zu wenig Sonnenschein unterdurchschnittlich.