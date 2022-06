Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat heute Nachmittag im Bundestag in der Debatte um einen Wiederaufbaufonds für die Flutgebiete noch einmal eindrücklich das Ausmaß der Katastrophe in Rheinland-Pfalz beschrieben. "Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine Zerstörung gesehen", waren die ersten Worte ihrer Rede.