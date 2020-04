Innenminister Roger Lewentz (SPD): Großteil sehr verantwortungsbewusst

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat die Rheinland-Pfälzer dazu aufgefordert, sich auch am kommenden Wochenende und mit Beginn der Maskenpflicht ab Montag beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen weiterhin so verantwortungsbewusst zu verhalten.