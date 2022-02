Binz: "Keine Rückführungen mehr in die Ukraine"

Rheinland-Pfalz wird vor dem Hintergrund des russischen Einmarschs in die Ukraine vorerst keine ukrainischen Staatsbürger mehr in ihr Heimatland abschieben. Das hat Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) mitgeteilt. Diese Menschen seien stattdessen mit einer Duldung auszustatten, so Binz in einem Schreiben an die Ausländerbehörden im Land.