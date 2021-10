Mann stiehlt Nummernschilder

Die Bundespolizei hat in Mainz einen mutmaßlichen Dieb von Autokennzeichen gestellt. Der Mann soll bereits öfter Nummernschilder gestohlen oder beschädigt haben.

Die Kennzeichen waren zum Teil an den Autos nach vorne gebogen, andere waren abgeknickt oder die Schilder waren komplett abgeschraubt worden, so eine Sprecherin der Bundespolizei. Nachdem das gestern zum wiederholten Mal auf dem Parkplatz am Mainzer Hauptbahnhof vorgekommen war, wertete die Polizei Videoaufnahmen aus. Der mutmaßliche Täter sei bereits bekannt, es handele sich um einen wohnsitzlosen 51-jährigen Mann, so die Sprecherin. Er gab die Nummernschilder umgehend zurück. Glück für eine Betroffene, die gerade Anzeige auf dem Revier erstattete. Ihr Kennzeichen war dabei, sie konnte es direkt wieder mitnehmen