Novavax-Impfungen ab sofort ohne Termin

per Mail teilen

Ab sofort wird der Impfstoff von Novavax im Mainzer Impfzentrum auch ohne Termin verabreicht. Das Impfzentrum hat täglich von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Nach Angaben der Stadt Mainz wurden in den ersten drei Tagen mehr als 500 Menschen mit Novavax geimpft. Das seien deutlich weniger gewesen als angemeldet. Unterdessen können Hausärzte ebenfalls Novavax verabreichen. Sie bekommen das Vakzin laut Stadt vom Mainzer Impfzentrum. Außerdem gibt es den neuen Impfstoff auch im Impfbus des Landes. Der Bus steht heute von 10 bis 17 Uhr im Mainzer Stadtteil Weisenau vor dem Jobcenter und am Montag vor der Akademie der Wissenschaften in Hechtsheim.