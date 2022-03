Novavax-Impfungen starten

Mehrere Impfzentren in der Region beginnen heute damit, den neuen Impfstoff von Novavax zu verabreichen. In Mainz beginnen die Impfungen um 9 Uhr im Beisein von Landesimpfkoordinator Stich und dem Mainzer Sozialdezernenten Lensch. Bislang haben sich in Mainz nach Angaben der Stadt rund 1.800 Impfwillige angemeldet, die mit dem Vakzin von Novavax geimpft werden wollen. In Ingelheim werden heute ebenfalls die ersten 300 Novavax-Impfungen verabreicht und auch in Alzey soll es heute losgehen. Im Kreis Bad Kreuznach rechnet man im Laufe der Woche mit den ersten Lieferungen des neuen Impfstoffs. Er soll dann auch in den Impfbussen zum Einsatz kommen. Eine Priorisierung gibt es nicht, da nach Angaben des Gesundheitsministeriums genügend Impfstoff vorhanden ist. Novavax ist ein sogenannter Proteinimpfstoff. Mit diesen gibt es schon länger Erfahrungen, etwa bei der Hepatitis- und Grippeimpfung. Der Impfstoff wurde Ende des vergangenen Jahres als fünfter gegen Corona in der EU zugelassen. Zwei Dosen werden im Abstand von etwa drei Wochen gespritzt.