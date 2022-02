Novavax-Impfung ab Montag

per Mail teilen

Die Impfzentren in unserer Region stellen sich darauf ein, ab kommender Woche auch den neuen Impfstoff von Novavax verabreichen zu können. Gemeinsames Startdatum ist der 28. Februar, also kommenden Montag.

In Alzey hätte man eigentlich schon gerne diese Woche losgelegt, hat das Startdatum jetzt aber auch auf den 28. Februar gelegt. Nach Angaben des Impfkoordinators dort werden die Termine für die rund 400 Interessierten erst definitiv vergeben, wenn der Impfstoff auch da ist. Im Impfzentrum Mainz haben sich für die Novavax-Impfung bisher rund 1.800 Interessierte angemeldet, in dem in Ingelheim rund 700, die ab Montag mit dem neuen Impfstoff geimpft werden wollen.

Ab März soll der Impfstoff auch in den Impfbussen zum Einsatz kommen. Novavax ist ein sogenannter Proteinimpfstoff. Mit diesen Impfstoffen gibt es schon länger Erfahrungen, etwa bei der Hepatitis- und Grippeimpfung.