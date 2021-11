Notrufnummern wieder erreichbar

In Rheinhessen und der Nahe-Region sind die Notrufnummern von Polizei und Feuerwehr wieder erreichbar. Am Morgen konnten in vielen Teilen Deutschlands weder Polizei noch Feuerwehr über die Notrufnummern alarmiert werden. Sowohl in den Städten Mainz und Worms als auch in den Landkreisen Mainz-Bingen, Alzey-Worms und Bad Kreuznach waren um kurz vor 5 Uhr die Notrufleitungen 112 und 110 ausgefallen. Die Feuerwehr hatte nach eigenen Angaben alle Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren in der Region besetzt, diese sollten im Notfall angefahren werden. Die Ursache für die Störung ist noch unklar.