Verteilerkasten umgefahren: Straße muss aufgerissen werden

Ein Verkehrsunfall in Mainz am Montagabend kommt eine Autofahrerin möglicherweise teuer zu stehen. Wegen des Unfalls muss in der Innenstadt eine Notgrabung durchgeführt werden. Die Frau wollte mit ihrem Kleinwagen abbiegen, stieß aber nach Polizeiangaben auf der Verkehrsinsel gegen einen Verteilerkasten. Beim Zusammenprall wurden der Kasten und das Auto total zerstört. Die Frau wurde nicht verletzt. Allerdings muss nun die Straße aufgerissen werden, um den Verteilerkasten auszutauschen. Dafür wird am Montag zwei Tage lang eine Fahrspur gesperrt. Nach Einschätzung der Polizei liegen die Reparaturkosten deutlich höher als der Schaden am Auto. Möglicherweise bleibt die 30-Jährige auf den Kosten sitzen. Sie hatte nämlich beim Unfall fast 1,6 Promille Alkohol im Blut und war damit fahruntüchtig.