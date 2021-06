Der Betreiber des Frankfurter Flughafens, Fraport, nimmt am Dienstag die Nordwest-Landebahn wieder in Betrieb. Das bedeutet bei Ostwind mehr Flugverkehr über Rheinhessen.

Auch das zweite Passagierterminal geht damit wieder an den Start. Damit sind auch die Parkhäuser sowie die Verbindungen von und zum Terminal 1 mit der Transportbahn SkyLine und Bussen wieder im Regelbetrieb verfügbar. Seit etwa einem halben Jahr hatte der Flughafenbetreiber Fraport die Nordwest-Landebahn dazu genutzt, um dort nicht benötigte Flugzeuge zu parken.

Passagiermaschinen der Lufthansa parken auf der Nordwest-Landebahn am Frankfurter Flughafen. dpa Bildfunk Arne Dedert

Corona-Pandemie legte Landebahn lahm

Wegen der Corona-Pandemie war der Flugverkehr in Frankfurt massiv eingebrochen. Während vorher häufig zwei Flugzeuge gleichzeitig im parallelen Landeanflug Mainz und Rheinhessen überquerten, war nun monatelang nur eine Flugroute genutzt worden.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport sagte, die Landebahn werde nun gebraucht, weil es bald wieder deutlich mehr Flüge geben werde. Fluglärmgegner aus Mainz bestreiten das. Ein Sprecher der Initiative gegen Fluglärm sagte, Fraport versuche lediglich hohe Kapazitäten vorzugaukeln, um den Bau eines dritten Terminals am Flughafen zu rechtfertigen.

Zahlreiche Hygienemaßnahmen wegen Corona

Damit Terminal 2 wieder in Betrieb gehen konnte, wurden zahlreiche Hygienemaßnahmen getroffen, so ein Fraport-Sprecher. Es wurden demnach insgesamt 3.000 Bodenmarkierungen und 480 Infektionsschutzscheiben an den Check-in-Schaltern angebracht, jede zweite Sitzfläche abgesperrt und Desinfektionsmittelspender aufgestellt. "Die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen liegt aber auch ganz stark in der Verantwortung jedes Einzelnen", so der Fraport-Sprecher weiter.