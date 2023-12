Chef der Mainzer Universitätsmedizin Professor Dr. Norbert Pfeiffer hört auf

9.000 Mitarbeitende, Hochleistungsmedizin, Ausbildungsstandort für angehende Ärztinnen und Ärzte – für all das ist er verantwortlich, Ende des Jahres ist aber Schluss.

Insgesamt 14 Jahre lang stand Norbert Pfeiffer an der Spitze der Mainzer Universitätsmedizin, nicht hintereinander, sondern in vier unterschiedlich langen Amtszeiten. Die letzte war die längste, aber in der habe er auch das meiste bewegen können, sagt der Mediziner. Zuletzt sei es zum Beispiel um die Pläne für die Umgestaltung des Uni-Geländes gegangen.

Der Neubau der Unimedizin wird die größte Baustelle des Landes.

2,2 Milliarden Euro Kosten, 20 Jahre Bauzeit, der Neubau der Universitätsmedizin in der Mainzer Oberstadt soll das Krankenhaus in ein neues Zeitalter führen. "Wir wollen die modernste Unimedizin in Deutschland werden", sagt Pfeiffer und in seiner Stimme schwingt eine Menge Stolz mit. Hartnäckig hat er über viele Jahre lang immer wieder bei der Landesregierung für das Projekt geworben.

"Da musste ein ganz dickes Brett gebohrt werden!"

Es habe lange gebraucht, den Verantwortlichen deutlich zu machen, dass es nicht reiche, immer wieder mal ein Gebäude abzureißen und ein neues zu bauen, sagt Pfeiffer. Er sei bei der Ministerpräsidentin gewesen, bei den zuständigen Ministerinnen und Ministern und schließlich auch bei den Landtagsabgeordneten.

Allen hat er die Bedeutung der Universitätsmedizin für das gesamte Land klar gemacht und sie letztlich dazu gebracht, den Neubau zu beschließen und viel Geld dafür bereitzustellen. Damit habe er sein wichtigstes Ziel erreicht.

Das ist jetzt eine gute Zeit, ein guter Punkt zu sagen, jetzt ist Schluss mit diesem Amt.

Der Job habe ihm sehr viel Spaß gemacht, sagt Pfeiffer und er hänge auch daran. Aber er sei im Leben auch nur ein Partner, ein Weggefährte auf Zeit. Und nun sei es soweit diesen Abschnitt zu beenden und etwas anderes zu machen.

Verträge für Bücher hat Norbert Pfeiffer schon unterschrieben

Angefangen hat Norbert Pfeiffer an der Mainzer Universitätsmedizin in der Augenklinik, deren Direktor er auch heute noch ist. Und das werde er aller Voraussicht nach auch noch eine Weile bleiben, sagt er, darum sei er gebeten worden.

Ganz vorne auf der Liste der Sachen, die der 65-jährige künftig machen wird, steht aber das Schreiben. "Ich habe einen Vertrag unterzeichnet, ein Handbuch der Augenheilkunde auf Deutsch zu schreiben, das gibt es noch nicht", sagt er. Und ein Buch in seinem Forschungsgebiet, seinem Spezialgebiet - Grüner Star – will Pfeiffer auch noch schreiben.

Nachfolger an Unimedizin wird von Pfeiffer noch eingearbeitet

Vor wenigen Wochen wurde Ralf Kiesslich als Nachfolger von Norbert Pfeiffer an der Spitze der Mainzer Universitätsmedizin vorgestellt. Und wer Norbert Pfeiffer kennt, der weiß, ohne eine sehr detaillierte Übergabe wird er den Chefsessel nicht verlassen.

Drei Monate lang werde er seinen Nachfolger noch einarbeiten, sagt Pfeiffer. Dann laufe der Übergang umso reibungsloser. "Ich spreche schon ganz viel mit ihm, und ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl", ist der jetzige vom künftigen Vorstandsvorsitzenden der Unimedizin überzeugt.

Enkelkinder und Skitouren fahren

In den vergangenen Jahren hat Norbert Pfeiffer so gut wie nichts über sein Privatleben erzählt, und das solle auch so bleiben, erzählt er. Ein bisschen was, verrät er dann aber doch.

Seine Kinder hätten nicht viel von ihrem Vater gehabt, räumt er ein. Das wolle er jetzt an seinen Enkeln wiedergutmachen. Und auf Langlauf, also Touren auf Skiern bei gutem Wetter, darauf freue er sich sehr, das habe er in den vergangenen 30 Jahren nicht geschafft.