Die Krankenhäuser in der Region verfügen derzeit noch über ausreichend Intensivbetten für Corona-Patienten. Das geht aus dem sogenannten DIVI-Register des Robert-Koch-Institutes hervor. Zwar sind laut diesem Register im Kreis Mainz-Bingen nur noch zwei von 15 Betten auf Intensivstationen frei. Allerdings könne man die Situation im Kreis Mainz-Bingen nicht unabhängig von der Stadt Mainz betrachten, so ein Kreis-Sprecher. Im Kreis nähme derzeit nur das Heilig-Geist-Hospital in Bingen Corona-Patienten auf. Die Klinik sei im Frühjahr zum Schwerpunktkrankenhaus für Corona erklärt worden. Deshalb würden zum Teil auch Erkrankte aus Mainz nach Bingen gebracht. In der Stadt Mainz dagegen gibt es laut dem Register noch 21 freie Intensivbetten. Rund 90 Betten sind belegt. Allerdings werden dort nur neun Patienten wegen Corona intensivmedizinisch behandelt.