Noch mehr Zugausfälle zwischen Mainz und Koblenz

Seit einer Woche gibt es massive Behinderungen auf den Zugstrecken rund um Mainz. Kurzfristig kommt es nun ab Montag, 12. Mai, zu weiteren Ausfällen auf der Strecke Mainz-Koblenz.

Auf der linksrheinischen Zugstrecke zwischen Bingen und Koblenz gibt es ab kommendem Montag massive Einschränkungen wegen Bauarbeiten. Züge der Verkehrsunternehmen vlexx und Süwex können nicht mehr bis Koblenz fahren. Das hat der Zwecksverband ÖPNV RLP Süd mitgeteilt.

Ersatzverkehr mit Bussen ab Bingen

Ab Bingen sind demnach die Regionalexpressverbindungen gekappt und müssen durch Busse ersetzt werden. Das gilt auch für Fahrten aus Koblenz - von dort fahren keine Züge durch bis Mainz.

Auch Mittelrheinbahn betroffen

Von Montag, 12. Mai, bis Sonntag, 18. Mai, pendeln außerdem die Züge der Mittelrheinbahn (Linie RB 26) tagsüber nur zwischen Mainz und Boppard, bzw. Rhens. Zwischen Boppard und Koblenz wird die Mittelrheinbahn ganztägig durch Busse ersetzt.

Darüber hinaus müssen in der kommenden Woche die Fahrten der Mittelrheinbahn in den frühen Morgenstunden und am Abend sogar zwischen Koblenz und Bingen durch Busse ersetzt werden. Dann wird die Mittelrheinbahn nur zwischen Bingen und Mainz pendeln.

Baustellen-Planer der Bahn laut Zweckverband "überfordert"

Hintergrund sind Arbeiten an den Gleisen, die die Bahntochter InfraGo sehr kurzfristig veröffentlicht hat. Das Ganze soll vier Wochen dauern. Laut des Zwecksverbandes ÖPNV RLP Süd arbeiten die betroffenen Verkehrsunternehmen an Ersatzfahrplänen.

Allerdings fehlen Informationen, so dass die Pläne zunächst nur für diese erste Woche der Bauarbeiten erstellt werden können. Ein Sprecher des Zweckverbandes sagte dem SWR, durch Personalmangel und einen Stau bei den notwendigen Baumaßnahmen seien die Baustellen-Planer der Bahn völlig überfordert. Und der Leittragende sei der Fahrgast.