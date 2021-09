Warnstreiks im Handel

per Mail teilen

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Mittwoch im Handel zu Warnstreiks auf. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligen sich Beschäftigte des Tengelmann-Lagers in Nieder-Olm. Eigentlich sei geplant gewesen, dass die etwa 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam mit anderen Streikenden aus Rheinland-Pfalz zu einer zentralen Kundgebung nach Mainz fahren. Wegen Corona habe man dies abgesagt. Verdi plane jedoch, stellvertretend für die Beschäftigten mit Pappkameraden vor dem Hilton Hotel in Mainz zu protestieren. Dort werde die Tarifkommission am Vormittag die Verhandlungen fortsetzen. Verdi fordert unter anderem 4,5 Prozent mehr Einkommen für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel, sowie im Groß- und Außenhandel.